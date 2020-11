Morre aluna baleada por PM em faculdade de Valença

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:31 horas

Valença – A estudante Mayara Pereira Fernandes, de 31 anos, feita refém no estacionamento da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença, morreu. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 27.

Ela morreu no Hospital Escola de Valença para onde foi levada após ser baleada pelo Janitom Celso Rosa Amorim, que seria seu ex-namorado. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu, mas já chegou ao hospital em estado gravíssimo. Mayara era aluna de um curso de pós-graduação da área de odontologia.

O PM, que estaria inconformado com o fim do relacionamento, foi preso e levado para a 91ªDP (Valença) . O policial militar responderá pelo crime na esfera civil e militar.

O caso parou o município desde às 9 horas, quando a vítima foi feita refém. Equipes do 10ºBPM (Barra do Piraí) e policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram ao município para negociar com o PM, imobilizado somente após disparar o tiro.

Além do prédio da faculdade, o hospital também ficou cercado por policiais e populares, que fizeram diversos vídeos. Estudantes e funcionários ficaram trancados nas salas aguardando a chegada da Polícia Militar para negociar com o suspeito.

Uma das imagens registra o momento em que o suspeito, supostamente com uma arma, faz a vítima de refém, dentro de um carro, branco, de marca não especificada.

O suspeito é lotado 37º BPM (Nova Iguaçu) e teria informado que a vítima só seria liberada com a presença de seu comandante.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou a dizer ”que a estudante só sairia do local morta”.

PM diz que seguiu protocolos

A PM divulgou uma nota sobre o caso e afirmou que os policiais “seguiram os protocolos das ocorrências com refém”. De acordo com a nota, a Unidade de Intervenção Tática (UIT) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionada e imediatamente deslocada de helicóptero para o município.

-Ainda durante a negociação preliminar, o suspeito, que foi identificado como um policial militar, atirou contra a vítima. Ela foi socorrida ao Hospital Escola de Valença, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos – diz a nota, e conclui:

“A Polícia Militar repudia com veemência a atitude do policial e se solidariza com a família da Mayara Pereira de Oliveira”.

Faculdade decreta luto e suspende atividades até segunda

Em nota, a Fundação Dom André Arcoverde (FAA) diz ter vivenciado um trágico e absurdo caso de violência contra a mulher em seu campus.

Leia a íntegra da nota:

“É com enorme pesar que comunicamos o falecimento da nossa aluna de Pós-graduação, Mayara Pereira de Oliveira Fernandes.

Hoje (27/11), vivenciamos um trágico e absurdo caso de feminicídio em nosso campus. Um homem armado fez de refém, agrediu e atirou em uma aluna dentro do estacionamento da Fundação.

Um acontecimento inesperado em uma cidade tão tranquila quanto Valença, mas que infelizmente reflete um cenário nacional de violência contra a mulher.

Vivenciar essa situação é revoltante e extremamente entristecedor. Nos sentimos impotentes ao testemunhar, mesmo com ação imediata da polícia no local, um desfecho trágico.

A vítima foi conduzida ao hospital pela ambulância Samu, mas não resistiu. O assassino foi conduzido à 91ª Delegacia de Polícia Civil.

Estamos todos muito abalados e unidos em pensamento pela família da Mayara.

Seguimos colaborando com autoridades no desdobramento da situação e à disposição da família para suporte nesse momento de dor”.