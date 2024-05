Morre Alyson Santana e Silva, presidente do conselho deliberativo do Clube dos Funcionários

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários divulgou uma nota de pesar, na tarde desta segunda-feira (20), pelo falecimento de Alyson Santa e Silva, de 36 anos. Sócio proprietário desde 2011, Alyson era o atual presidente do Conselho Deliberativo do Clube. “Uma pessoa atuante na administração e que muito contribuiu com o crescimento da instituição”, diz a nota.

Alyson Branco, como também era conhecido, concorreu à última eleição para o Conselho Deliberativo sendo reeleito na categoria sócio proprietário. Alyson praticava diversas modalidades esportivas no clube e era muito querido pelos associados e colaboradores.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, decretou luto de 3 dias nas dependências da instituição. A medida não altera as atividades esportivas e uso comum da academia, quadras, campos e piscinas.

“Alyson, acima de tudo, era um grande amigo. Como presidente do Conselho Deliberativo sempre foi um conselheiro presente, ativo e extremamente atento com as questões administrativas do Clube. Era um grande parceiro junto à Diretoria. Hoje, a família Alvigrená despede-se de um grande amigo, irmão e companheiro de jornada”, destacou Gustavo.

O velório acontece no Cemitério Portal da Saudade, das 14h às 17h. Alyson deixa esposa e uma filha.