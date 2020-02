Morre aos 101 anos matemática negra que ajudou a NASA a ir para Lua

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 15:57 horas

Estados Unidos – Morreu nesta segunda-feira (24), Katherine Johnson, uma das matemáticas da Nasa que ajudou a colocar em órbita a Apolo 11, a nave que levou o homem à Lua pela primeira vez. Katherine tinha 101 anos.

Katherine foi uma das mulheres negras que formavam uma equipe no Centro de Pesquisa Langley para calcular a trajetória nos primeiros lançamentos espaciais, operações que hoje são feitas por computadores.

Foram seus cálculos que ajudaram a missão Apolo 11 a ter sucesso e Neil Amstrong a pisar na Lua, em 1969, mas também os que estabeleceram a trajetória da primeira viagem ao espaço de um americano, Alan Shepard (1961). A Nasa reconhece que nada disso seria possível fazer sem Katherine e seu amor pela matemática.

Cinema

A vida e as missões de Katherine e sua equipe foram contadas no filme “Estrelas Além do Tempo”, em 2016, inclusive sendo um dos indicados ao Oscar do ano seguinte. No longa, Katherine foi interpretada pela atriz Taraji P.Henson.

Ela nasceu no dia 26 de agosto de 1918 em White Sulphur Springs (Virgínia, EUA), que aos dez anos já cursava o ensino médio.

Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia onde se graduou em Matemática e Francês com honras máximas em 1937 e aceitou um trabalho como professora em uma escola pública para negros.

A longa carreira da matemática foi homenageada em 2015, quando o presidente norte-americano (da época) Barack Obama entregou a Medalha da Liberdade, a condecoração civil mais importante do país, quando ela já estava com 97 anos de idade.