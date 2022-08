Morre, aos 55 anos, o jornalista Helton Fraga

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 01:50 horas

Volta Redonda – O jornalista Helton Fraga, de 55 anos, morreu no final da noite deste domingo, dia 28. Ele teria sofrido um infarto, chegou a ser socorrido e levado para uma unidade médica, mas não resistiu. Helton deixa esposa e filhos. Ainda não foi divulgado o local do velório.

Desde 2018, 0 jornalista era assessor da Rodovia do Aço e iniciou no jornalismo trabalhando na sucursal do jornal O Dia, em Volta Redonda, entre os anos de 1993 e 1999. Depois foi repórter especial do Jornal do Brasil e também trabalhou durante 13 anos como coordenador de Comunicação da CSN.

Natural de Vitória, ele formou-se em Comunicação Social no Centro Universitário de Barra Mansa em 1990.