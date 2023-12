Morre atleta do Resende Futebol Clube, aos 14 anos

Volta Redonda – O Resende Futebol Clube comunicou a morte do jovem atleta Lázaro Batista, de 14 anos. O falecimento aconteceu na madrugada deste sábado (16), em Volta Redonda. Lázaro batalhava contra um tumor maligno ósseo, chamado osteossarcoma, desde 2022.

O atleta era morador de Volta Redonda e integrava o elenco sub-13 do Resende. Em janeiro, Lázaro amputou a perna esquerda para combater a doença. O jovem também chegou a desenvolver uma metástase no pulmão.

O corpo está sendo velado no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, e o sepultamento acontecerá às 16h.

Leia a nota do clube:

Lázaro, sempre com muita bravura e sem abandonar, até o último momento, o sorriso no rosto, faleceu em decorrência de um câncer.

Lázaro nos deixa exemplo de força e perseverança, em sua passagem pela Terra. Nosso profundo pesar, solidariedade e desejo de toda força do mundo à família e aos amigos.

Queremos lembrar do nosso atacante assim, sempre com um sorriso no rosto e fazendo uma das coisas que ele mais amava, jogar bola.

A família Resende está de luto.