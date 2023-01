Morre Bira Ritton, ex-vereador de Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 14:11 horas

Resende – O ex-vereador de Resende, Ubirajara Garcia Ritton, conhecido como Bira Ritton, pai do presidente da Câmara Municipal de Resende, Sandro Ritton (União Brasil), teve a morte comunicada na manhã deste sábado (28) pelo órgão legislativo. A Câmara também declarou luto oficial de cinco dias no âmbito do Poder Legislativo.

O velório é neste sábado às 11 horas, na capela da Santa Casa, no bairro Lavapés. Já o sepultamento vai ocorrer às 16:30, no Cemitério Municipal Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos