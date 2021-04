Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 15:22 horas

Sul Fluminense – Na manhã deste domingo (25), faleceu o ex-assessor do Sindicato dos Metalúrgicos na última fase de Juarez Antunes e ex-militante da ALN (Ação Libertadora Nacional), Colombo Vieira de Souza Junior. A causa da morte ainda não foi divulgada. Colombo era casado com Jessie Jane, militante da mesma organização, com quem teve sua filha, Leta.

Quando era militante da ALN, Colombo junto de Jessie e os irmãos Fernando e Eiraldo Palha Freire sequestraram um avião Caravelle, em 1970, e pretendiam levá-lo para Cuba com outros militantes do MR-8 e da ALN então presos. O avião acabou pousando no Galeão e depois de negociações foi invadido por tropas da Aeronáutica. Jessie Jane, Colombo e Fernando foram presos. Eiraldo foi ferido, preso e assassinado sob torturas pelos militares no CISA, repressão militar da Força Aérea, sob comando do Brigadeiro Burnier, Colombo e Fernando foram enviados depois de meses para o presídio da Ilha Grande, ao passo que Jessie Jane foi confinada em Bangu.

Na Ilha Grande, Colombo e Fernando participaram de diversas lutas por condições dignas de vida e pelo reconhecimento de suas condições de presos políticos. Colombo e todos os presos políticos da Ilha Grande foram transferidos para o Rio de Janeiro onde protagonizaram, em 1979, uma prolongada greve de fome em apoio à luta de seus familiares e da sociedade brasileira que pleiteavam a Anistia. O advento da Anistia, em 1979 resultou na libertação de Colombo e Jessie Jane, que tiveram sua filha, Leta como a avó, ainda quando presos.

Em liberdade, ambos se somaram às lutas democráticas do povo brasileiro. Colombo assessorou a arquidiocese de Volta Redonda e o bispo Dom Waldyr Calheiros. Ele seguiu participando das lutas do povo trabalhador brasileiro.