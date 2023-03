Morre em Barra Mansa, aos 47 anos, o servidor público Leonardo Salazar - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de março de 2023, 16:19 horas

Ele atuava como Auditor Fiscal e era ex-subsecretário de Finanças do município



Barra Mansa – Faleceu na tarde desta segunda-feira (13), aos 47 anos, Leonardo Pacheco Salazar, Auditor Fiscal e ex-subsecretário de Finanças da Prefeitura de Barra Mansa. Leonardo tratava um câncer no pulmão e veio a óbito no Hospital Santa Maria, no Ano Bom.

Segundo pessoas próximas, o Auditor Fiscal era apaixonado pelo ciclismo, dedicado à família, vascaíno fanático e tratava sua profissão com muita seriedade. Leonardo deixa sua esposa, Graziela Salazar, e sua filha, Manoela Salazar. Leonardo está sendo velado no Clube Municipal, em Barra Mansa. Corpo será cremado nesta terça-feira (14) no Portal da Saudade, em Volta Redonda.