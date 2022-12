Morre em Barra Mansa o ex-vereador Roque - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 09:31 horas

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 23, o ex-vereador de Barra Mansa, Roque Martins. O ex-parlamentar, lutava contra um câncer no estômago.

O velório acontece até as 15h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. O sepultamento será no cemitério de São Francisco, à 16h.

Atualmente, ele era presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Coringa e exerceu seu mandato como vereador entre os anos de 2013 e 2016.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, lamentou a morte de Roque por meio de publicação em rede social. “Roque sempre foi uma pessoa ponderada, muito educada, dedicada a comunidade, preocupado com a dor dos mais carentes.”, escreveu.

A vice-prefeita, Fátima Lima, também declarou seus sentimentos por meio de um post. “Líder e cristão de fato, homem íntegro que viveu para servir o povo. Sentiremos sua falta.”, lamentou.