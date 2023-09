Morre em Resende, aos 89 anos, Dr. José Maria Rocha (Mazinho)

Resende – José Maria Jardim Rocha, mais conhecido como Dr. Mazinho, morreu nesta sexta-feira (22), no Hospital Samer, em Resende, vítima de um infarto.

Engenheiro civil formado pela Faculdade Nacional de Engenharia, foi proprietário de empresas como Tinguá; Salutran; Distribuidoras Skol, Brahma e Antártica; e de concessionárias Fiat em Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Foi um proeminente empresário da agropecuária no Sul do Estado e, atualmente, era dono da maior fábrica de sulfato de alumínio do Estado do Rio.

Dr. Mazinho deixa viúva a Sra. Dalva Marques Jardim Rocha, além de quatro filhos e oito netos.

O corpo está sendo velado até as 16h na Fazenda Buenos Aires, em Bulhões, distrito de Porto Real, na propriedade da família. A cerimônia de cremação acontecerá em São José dos Campos/SP.