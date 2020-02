Morre empresário Mário Periquito aos 85 anos

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 12:35 horas

Resende – Morreu aos 85 anos, Mário dos Santos Periquito Filho, empresário de Resende, na manhã de domingo (23), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no hospital Casa de Saúde São José, no bairro Humaitá, e não resistiu a uma pneumonia. Ele também já lutava contra uma leucemia.

O velório do empresário está ocorrendo na Capela da Santa Casa de Misericórdia, no bairro Lavapés, em Resende, e o sepultamento está previsto para meio-dia, no Cemitério Altos dos Passos, no bairro Alto dos Passos.