Morre ex-deputado estadual Jorge Picciani

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 07:33 horas

Rio – O ex-deputado Jorge Picciani, que comandou o MDB-RJ, morreu nesta madrugada, dia 14, em S√£o Paulo. Ele estava internado desde o dia 8 de abril no Hospital Vila Nova Star, onde tratava de um c√Ęncer na bexiga. O corpo est√° sendo levado para o Rio de Janeiro, onde o ex-presidente da Assembleia Legislativa ser√° enterrado.

Em 1990, Picciani conquistou o primeiro de seus seis mandatos como deputado estadual. Passou por todos os cargos importantes do Legislativo, até se eleger, por quatro mandatos consecutivos, presidente da Alerj (2003-2010). Em 2015, voltou a ocupar o posto, após ficar quatro anos afastado do Parlamento.

O ex-deputado ocupou as manchetes dos principais veículos de comunicação ao ser preso pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na operação Cadeia Velha. Ele acabou condenado a 21 anos de reclusão, 564 dias-multas, de 20 salários mínimos cada dia-multa, em regime fechado, junto com ex-deputados estaduais do Rio de Janeiro, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do MDB. A Operação Cadeia Velha, um dos desdobramentos da Lava-Jato, no Rio de Janeiro. O ex-presidente da Alerj cumpria prisão domiciliar.