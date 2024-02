Morre ex-presidente do Chile Sebastián Piñera

Chile – O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira, (7), em um acidente de helicóptero na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos. As informações são do jornal chileno La Tercera.

De acordo com o veículo, autoridades do país informaram que quatro pessoas viajavam no helicóptero e três delas foram encontradas com vida pelas equipes de resgate. Segundo o jornal, o anuncio oficial será feito após a perícia da Marinha, mas confirmaram o desaparecimento de um dos tripulantes da aeronave que está submersa a 40 metros de profundidade.

No local onde o aparelho caiu foram registradas fortes chuvas nesta terça. Piñera tinha ido almoçar na casa do empresário José Cox. O helicóptero em que ele estava perdeu o controle e caiu próximo à costa. A família do político e os sobreviventes do acidente se encontram na residência de José Cox. Já o corpo foi recuperado das águas por mergulhadores dos Bombeiros e foi transferido para um barco da Marinha.

Quem foi Sebastián Piñera

Sebastian Piñera formou-se em Engenharia Comercial pela Faculdade de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Chile e pós-graduado em Economia pela universidade de Harvard nos Estados Unidos. Ele foi embaixador na Bélgica e na ONU no governo de Eduardo Frei Montalva e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial e presidente do Chile por dois mandatos (2010-2014 e 2018-2022), figurando como um dos grandes personagens da política chilena e sul americana.

Piñera deixa mulher e quatro filhos.