Morre funcionário do Saae-VR que sofreu acidente de trabalho em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 12:55 horas

Wilson de Oliveira Guimarães, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (13)

Volta Redonda – Wilson de Oliveira Guimarães, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (13), em Volta Redonda. O funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) sofreu um acidente de trabalho na manhã do dia 31 de dezembro do ano passado.

Wilson foi atingido por uma retroescavadeira durante um serviço realizado pelo Saae, na Avenida Getúlio Vargas, na esquina da Rua Nelson Godoy, no Centro.

Ele foi levado para o Hospital São João Batista, em estado grave. Na última quinta-feira (9), foi transferido para o Hospital Unimed de Volta Redonda.

O corpo do funcionário ainda não foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) do município.