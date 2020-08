Morre de Covid-19 Josemo Corrêa de Mello, presidente do Grupo Mil

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 20:17 horas

Três Rios e Rio de Janeiro – O empresário e fundador do Grupo Mil, Josemo Corrêa de Mello, morreu aos 83 anos, vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (24). Josemo estava internado em um hospital particular, no Rio de Janeiro, desde o dia 30 de julho.

O empresário era fundador do Grupo Mil, que começou com armazém em Três Rios, na década de 60 (1960), e atualmente possui 20 lojas espalhadas por 16 municípios da região Sul Fluminense.

A Câmara Municipal de Três Rios publicou uma nota de pesar pela morte do empresário.