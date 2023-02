Morre Geraldo Di Biase, reitor do UGB, aos 73 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 10:29 horas

No cargo desde 2011, ele era filho do fundador da instituição de ensino; velório será realizado no campus de Barra do Piraí

Faleceu na madrugada desta terça-feira (7), aos 73 anos, Geraldo Di Biase, reitor do UBG (Centro Universitário Geraldo Di Biase). A informação foi confirmada por uma nota de pesar feita pela instituição e publicada em seu site. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido em Barra do Piraí, Geraldo era filho do fundador e chanceler da FERP (Fundação Educacional Rosemar Pimentel), Geraldo Di Biase (1914-2007). Formado em medicina, ele se tornou reitor da instituição em 2011. De acordo com a nota, era conhecido por seu respeito e elegância com todos os colaboradores.

“A ousadia e sensibilidade na condução da instituição são o legado de uma carreira brilhante e que inspira colaboradores e amigos. O UGB está de luto com a perda desse grande amigo e profissional. Nossas orações e sentimentos aos familiares e amigos”, diz a nota.

O velório será realizado na unidade de Barra do Piraí, localizada no km 11 da Rodovia Benjamim Lelpo (Estrada de Valença), mas o UGB ainda não detalhou quando ele terá início, e nem o horário do sepultamento. O UGB também anunciou que não haverá experiente nesta terça e quarta-feira (8).