Morre Heitor Favieri, ex-prefeito de Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 22:34 horas

Barra do Piraí -O ex-prefeito de Barra do Piraí, Heitor Favieri, morreu na noite desta terça-feira, dia 15, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Ele estava internado no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa. Ainda não há informações sobre o local do velório. Ele foi prefeito de Barra do Piraí de 1993 até 1996. Ele foi também secretário de governo de Valença até 2016 e era advogado.

A morte dele foi lamentada por amigos e parentes nas redes sociais.

-Um grande Advogado e querido por todos na Prefeitura de Mendes. Me orientou em diversos processos e Leis ao longo desses últimos quatro anos mesmo não sendo a sua função.