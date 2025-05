Morre Izabel Santos Leal, referência da dança em Volta Redonda, aos 59 anos

Volta Redonda – Morreu, na manhã deste sábado (3), aos 59 anos, a bailarina, fundadora e diretora do Ballet Gacemss, professora de Izabel Santos Leal. Um dos maiores nomes da dança da região Sul Fluminense, Izabel também coordenava o projeto Ballet Educação, da prefeitura deVolta Redonda. Ela estava internada no Hospital da Unimed. O velório e sepultamento acontecerão no Portal da Saudade, a partir das 11h.

Izabel Santos Leal iniciou seus estudos em ballet na Academia Leda Iuqui, sob a orientação da grande bailarina e professora Eleonora Oliose. Em 1984, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu os estudos em balé. Formada em Educação Física pela UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cursou a Faculdade de Dança na Faculdade da Cidade, com pós-graduação em Educação Motora. Izabel retornou a Volta Redonda em 1991.

Ela ministrava, ainda, aulas de ballet no Colégio Nossa Senhora do Rosário e, como Educadora Física, trabalhava no Colégio Batista e no Curso de Educação Física do UBM – Universidade de Barra Mansa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda, lamentou a morte de Izabel.

“Hoje a dança em Volta Redonda perdeu um de seus maiores nomes. É com muita tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida e amada Izabel. Professora apaixonada, incansável defensora da arte e referência no cenário da dança da nossa cidade, nos deixou. Sua leveza, talento e entrega seguirão vivos em cada movimento, em cada palco, em cada coração tocado por sua arte. Nos solidarizamos com amigos, familiares e toda a comunidade da dança nesse momento de profunda tristeza”, diz a nota.

O Ballet Gacemss também lamentou a morte pelas redes sociais.

“É com profunda tristeza e pesar que informamos o falecimento de nossa querida fundadora, diretora e professora Izabel Cristina Alves dos Santos Leal. Grande mestra e amante da dança, que encantou a tantas gerações. Sua arte e legado seguirão nos inspirando sempre!”

Velório e Sepultamento

Izabel Santos Leal será velada e sepultada no Portal da Saudade, a partir das 11h da manhã deste sábado (3), na Capela 3. O seputalmento acontecerá às 16h, também neste sábado.