Morre João da Vaca ex-vereador de Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 08:48 horas

Volta Redonda – Morreu na madrugada desta domingo (22), o ex-vereador de Barra Mansa, João Batista de Souza, conhecido como “João da Vaca”. O corpo será sepultado nesta manhã, no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, por volta das 10h.

João da Vaca é o único vereador da história do bairro Cajueiro, foi fundador do bairro Recanto do Sol, além de ter sido vereador na 43ª Legislatura entre 1993 e 1996. Ele foi eleito por 702 votos.

O vereador Marcell Castro lamentou a morte do ex-vereador.

– Conheci João da Vaca em 2017, quando ele trabalhava na Viação Agulhas Negras, e participou da defesa da empresa em uma Audiência Pública promovida pelo Vereador José Abel, no Palácio Barão de Guapy. Vai deixar muitas saudades – declarou Marcell.