Morre João Laureano, ícone da luta étnico racial na região

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 14:00 horas

Volta Redonda- Faleceu na manhã desta segunda feira, João Laureano, um dos grandes representantes da luta étnico racial na região, e que sempre teve a sua vida dedicada a família e ligado desde a fundação ao Clube Palmares, em 1965.

Segundo informações de sua filha, a professora Josiane, de uma internação sem maior preocupação, seu estado de saúde evoluiu para um mal súbito, vindo a falecer nesta madrugada.

“Meus queridos, hoje me despeço do meu Pai. E suas últimas palavras nesta madrugada: ‘Fui à luta. Combati o bom combate. Fui um bom filho, um bom pai, fiz bons amigos’, expressou com leveza e segurança a filha no comunicado aos amigos e parentes. O Sepultamento será às 17h no Portal da Saudade.

Em nome do Movimento Ética na política (MEP), José Maria da Silva, Zezinho, expressa sua gratidão ao mestre João Laureano, pessoa determinada, de boa escuta e de muita coragem.

– Entre tantas lutas do Clube Palmares, vale lembrar que entre 2002 a 2005, professores ligados ao Clube Palmares, trabalharam o Projeto Pré-Vestibular Para Negros e Carentes (PVNC), ocasião em que Laureano deu maior apoio e incentivo às trocas de experiências com o MEP. Na época o pré-vestibular do Palmares foi articulado pelo Movimento de conscientização negra de VR. Aos familiares, amigos e diretores do Clube Palmares nossa solidariedade fraterna – declarou Zezinho.