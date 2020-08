Morre jovem baleado no bairro Santa Cruz

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 07:52 horas

Volta Redonda – O jovem identificado como Filipe da Silva dos Santos, que foi baleado supostamente durante um confronto com a Polícia Militar no domingo, 16, morreu no Hospital São João Batista.

O suposto confronto aconteceu em um pasto, na divisa entre os bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. Os policiais disseram que o jovem recusou-se a se render e fez disparos. Uma pistola foi apreendida na operação, segundo os policiais com o mesmo jovem.