Morre Lula, ex-vereador de Barra Mansa

Barra Mansa –

Morreu neste domingo (24), em Barra Mansa, o ex-vereador Luiz Baptista de Barros, o Lula, 84 anos.

Ele foi vereador por sete mandatos, presidiu a Câmara de vereadores por cinco vezes e era figura marcante e presente no cenário político barra-mansense.

Ele era viúvo, pai de cinco filhos, avô de 13 netos e 10 bisnetos.

O corpo está sendo velado na Capela 1 do Cemitério Municipal, no Centro e o sepultamento acontecerá no mesmo local cemitério, às 16h30.

Drable decreta luto de três dias e políticos lamentam a morte do ex-vereador

O prefeito Rodrigo Drable, divulgou uma nota na qual decretou luto oficial de três dias em razão da morte do ex-vereador.

“Lula, foi um amigo leal. Um conselheiro experiente, mas resumo tudo a uma característica de valor incalculável: um homem bom na essência. Realmente um exemplo de bondade. Sua partida aconteceu cercado pela família e amigos que o amam.

Ontem tive a oportunidade de me despedir. Fiz uma oração em silêncio, segurando sua mão e olhando em seus olhos. Que Deus te receba com uma grande festa meu amigo. Você viveu uma vida tão rica de caridade, bondade, alegria, memórias incríveis, que a tristeza uma hora vai passar , mas a saudade nunca vai nos deixar. Decreto Luto Oficial por três dias”, decretou o prefeito.

O atual Secretário de Governo de Barra Mansa e vereador licenciado, Luiz Antônio Furlani Filho, falou que a partida de Lula é uma perda irreparável para Barra Mansa e que foi uma hora conviver com ele.

“A morte do Lula é uma grande perda da nossa cidade. Ele foi um grande vereador, figura política, e lutador pelo município de Barra Mansa. Eu tive a honra de trabalhar com ele como estagiário e também como servidor da casa. Meus sinceros sentimentos a todas a família”, falou Furlani.

O ex-deputado estadual Ademir Melo, elogiou o legado deixado por Lula a quem definiu como amigo de verdade. “O Lula deixa um legado de honradez. Quero ratificar toda minha admiração e carinho e fará muita falta. Os seus conselhos foram fundamentais pra minha vida. Vai em paz meu amigo de verdade”, disse Ademir Melo.

O médico e ex-vereador por quatro mandatos, Francis Boulos, contou sobre como era a relação com Lula e dos laços interfamiliares que eles tinham.

Ele foi um companheiro todas as quatro vezes em que eu fui vereador. Eu tive como colega de bancada o Lula, Sendo que a primeira vez estávamos no mesmo partido, no PDT. O Lula foi um companheiro incrível, um batalhador, um grande orador. Escreveu muito da história contemporânea do município de Barra Mansa. Pela sua dedicação, pela intensidade do seu trabalho. Sou amigo de toda a família, dele. O Lula é bisavô do meu neto. Temos uma grande interligação familiar. Lamento e Barra Mansa perde muito, com a sua partida”, contou Francis.