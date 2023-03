Morre Maria da Gloria de Azevedo, mãe do vereador Helinho do Sindicato

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 21:56 horas

Angra dos Reis – Morreu nesta terça-feira (14), aos 94 anos, Maria da Glória de Azevedo, mãe do vereador de Angra dos Reis, Hélio Severino de Azevedo, conhecido como Helinho do Sindicato.

O velório está sendo no Plenário Benedito Adelino, da Câmara Municipal. O sepultamento será nesta quarta-feira (15), às 9h, no Cemitério do Santo Antônio, Centro.