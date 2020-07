Morre menina de quatro anos baleada em Três Rios

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 07:44 horas

Três Rios – Morreu na noite dessa quinta-feira (2) a menina Alice, de quatro anos, baleada durante uma festa de aniversário que acontecia na Rua João Felicidade, na Ladeira das Palmeiras, no bairro Vila Isabel, em Três Rios, na noite da última terça-feira (30). A criança estava internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, que fica em Duque de Caxias, após ser transferida do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, local onde foi encaminhada em estado grave após os disparos.

Alice estava com parentes quando homens armados fizeram vários disparos. Um jovem, de 20 anos, identificado como Iure Roberto Ricardo da Silva, morreu no local. Outras seis vítimas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios; entre elas, o aniversariante. Segundo a assessoria da unidade, duas pessoas foram atendidas e liberadas ainda na noite de terça-feira (30).

Dois homens, suspeitos no envolvimento no tiroteio, foram presos na tarde de quarta-feira (1º) em Três Rios. Um deles foi encontrado na Ladeira das Palmeiras, onde o crime aconteceu. O segundo suspeito foi encontrado na casa da namorada, no bairro Cariri. A Polícia Civil investiga o caso.