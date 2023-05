Morre mulher vítima de acidente com trem da MRS, em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 16:49 horas

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (9), na passagem de nível da Rua Alberto Mutel

Barra Mansa – A mulher, atingida por um trem da MRS Logística, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Misericórdia. Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (9), na passagem de nível da Rua Alberto Mutel, no centro de Barra Mansa.

A vítima foi identificada como Lusia Alves dos Santos, de 46 anos. Ela havia sido levada para a Santa Casa em estado grave após o acidente e chegou a receber primeiros socorros no local de uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O DIÁRIO DO VALE já havia alertado sobre os riscos de acidentes na linha férrea, leia na integra a matéria:

Em nota, a MRS afirmou que composição circulava na velocidade permitida para o trecho e todos os procedimentos de segurança estavam sendo cumpridos. Leia a nota na integra:

“Lamentamos confirmar o ocorrido, na passagem em nível Praça da Liberdade, em Barra Mansa (RJ). A composição circulava na velocidade permitida para o trecho e todos os procedimentos de segurança estavam sendo cumpridos, no entanto, a envolvida optou por tentar atravessar a linha férrea no momento da passagem do trem. O freio de emergência foi acionado, mas, por conta de seu peso e tamanho, o trem não para imediatamente, como um carro, portanto não foi possível evitar o fato.

Reforçamos a importância de respeitar a sinalização e parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea para que a travessia seja feita de forma segura, com a devida atenção.”