Morre no Rio, aos 45 anos, o cantor MC Marcinho, considerado o ‘Príncipe do Funk’

Rio de Janeiro – O Hospital Copa D’or confirmou na manhã deste sábado (26) a morte do cantor Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho. Ele era considerado um dos maiores nomes do funk no Brasil, o que lhe rendeu a alcunha de ‘Príncipe do Funk’. O artista tinha 45 anos e estava internado desde o dia 10 de julho, quando sofreu uma parada cardíaca. Desde então, ele passou por diversos procedimentos médicos, mas não resistiu.

LEGADO

Criador do funk melody, MC Marcinho faz parte de uma geração de artistas do funk que estouraram nos anos 90, no auge da Furacão 200. São dele sucessos como ‘Rap do Solitário’, ‘Glamurosa’ e ‘Porque te amo’, dentre outros. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Marcinho sonhava em ser jogador de futebol, mas decidiu se tornar MC.