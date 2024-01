Barra Mansa – Morreu nesta sexta-feira (26), aos 92 anos, o empresário Oswaldo Júdice de Moraes. Ele era o proprietário da Rede Brasil de postos de gasolina.

O velório será neste sábado (27), às 7h30, no Clube Municipal, no centro de Barra Mansa. O sepultamento acontece às 12h, no Cemitério Municipal de Barra Mansa.