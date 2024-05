Paulo Afonso será velado e sepultado, em Barra Mansa, nesta segunda (20)

Barra Mansa – O corpo do empresário Paulo Afonso de Paiva Arantes será velado e sepultado nesta segunda-feira (20). O velório terá início às 8 horas, no Cemitério Municipal de Barra Mansa, no bairro Centro.

O empresário morreu neste domingo (19), em decorrência de um câncer. Ele estava internado em um hospital de São Paulo, onde fazia tratamento.

Paulo Afonso era proprietário da viação Elite e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass).

Paulo tinha 76 anos e deixa esposa – Meire -, os filhos André, Hugo e Lucas, e netos.

O Sindpass divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Paulo Afonso. A diretoria da organização decretou luto de trinta dias. Leia na íntegra:

” O SINDPASS, lamenta informar:

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do Sr. Paulo Afonso Arantes, presidente do SINDPASS há 30 anos e empresário de renome há décadas, sócio das Viações Elite, Colitur e Penedo. Sua partida deixa um vazio imensurável não apenas em nossos corações, mas também na comunidade empresarial, onde sua presença era tão significativa.

Paulo Afonso Arantes não era apenas um líder empresarial, mas também um exemplo vivo de generosidade e bondade. Sua dedicação incansável em ajudar o segmento empresarial, sendo excepcional gerador de emprego e renda, foram qualidades que o tornaram respeitado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Seu legado de liderança, humildade e generosidade transcende fronteiras. Suas ações altruístas tocaram inúmeras vidas, deixando um impacto positivo que será lembrado e celebrado por muitos anos.

Paulo Afonso Arantes, foi um excelente Pai, Esposo, um Líder Excepcional e habilidoso, Formador de opinião na região Sul Fluminense, sempre de forma equilibrada.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do Sr. Paulo Afonso Arantes. Que encontrem conforto nas lembranças dos momentos compartilhados e na certeza de que seu legado perdurará como uma luz guia para todos nós.

Descanse em paz, Paulo Afonso de Paiva Arantes. Sua luz continuará a brilhar nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

A Diretoria do SINDPASS decreta luto de 30 dias.

PAULO AFONSO DE PAIVA ARANTES

1948-2024″

Matéria atualizada às 15:29