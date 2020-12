Volta Redonda – O empresário Sérgio Loureiro, de 85 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (15). Ele esteva internado no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, onde tratava infecção por Covid-19. A família ainda não informou o local e horário do velório.

A diretoria da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), de Volta Redonda, emitiu nota lamentando a morte do empresário, fundador da Transportadora Excelsior, associada à entidade. “Um homem de visão, que acreditava na região, que construiu uma empresa sólida e geradora de empregos. Nossos sentimos à família, amigos e colaboradores da Excelsior”, diz a nota.

O conselheiro da Aciap (Associação Comercial e Agro Pastoril) e secretário municipal de Governo, de Volta Redonda, Joselito Magalhães, também emitiu nota sobre o falecimento do empresário. “Me sinto honrado por conhecer um homem que construiu uma história unindo paixão pela profissão, empreendedorismo e extrema capacidade de liderar. Sr Sérgio loureiro deixa um legado de trabalho e compromisso social, com uma empresa que, sob sua liderança, superou limites da nossa região, do nosso Estado e, hoje, é uma das maiores do segmento no Brasil. Ele nos deixa bons exemplos e, a certeza, de que com trabalho e amor ao próximo, podemos empreender e cumprir nossa missão”.