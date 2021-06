Morre o ex-prefeito de Barra Mansa Roosevelt Brasil

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 18:51 horas

Ele governou Barra Mansa entre 2001 e 2008; prefeitura decreta três dias de luto oficial

Barra Mansa – Morreu de enfarte neste sábado (12) o ex-prefeito de Barra Mansa Roosevelt Brasil. Roosevelt governou a cidade de 2001 a 2008 e atualmente era conselheiro da Agenersa (agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio. Ele tinha 62 anos e deixa viúva Tânia Brasil, quatro filhos e três netos. A prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota oficial e decrfetou lutos de três dias. O ex-prefeito se sentiu mal em casa, foi atendido por um médico e levado a um hospital, mas não resistiu.

Roosevelt Brasil Fonseca era engenheiro civil, com pós-graduação “lato sensu” em Administração Financeira – FGV e em Administração Pública – CIPAD-FGV. Iniciou sua carreira profissional em 1980, nas obras do Plano de Expansão III da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) pela empresa Tenenge Engenharia. Desde 1983 é engenheiro da Autarquia Municipal de Saneamento de Barra Mansa, tendo exercido os cargos de gerente, diretor técnico e diretor presidente.

Em 1988 foi professor de Hidráulica da Faculdade de Engenharia Civil de Volta Redonda. De 1990 a 1991 foi vice-presidente da Assemae – Associação dos Serviços Municipais de Água e Esgoto – Regional MG/RJ/ES. De 1993 a 1994 foi engenheiro da Emop – Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro atuando nas fiscalizações de construção e manutenção dos CIEP’s. De 1999 a 2000 foi superintendente da Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, tendo participado da elaboração da Lei de Recursos Hídricos do Estado do Rio de janeiro, n°3239 de 02 de agosto de 1999.

Foi prefeito de Barra Mansa, município localizado na Região Sul do Rio de Janeiro, por dois mandatos – 2001 a 2008 -, mesmo período em que foi representante da rede pública no CEIVAP – Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. De 2001 a 2007 foi presidente da Associação de Usuários de Água do Médio Paraíba do Sul.

Roosevelt Brasil tomou posse no Conselho Diretor da Agenersa pela primeira vez em 07 de junho de 2011. No dia 26 de dezembro de 2012, ele foi novamente nomeado pelo Governador do Estado conselheiro da Agenersa, para um mandato de quatro anos.

A nota da prefeitura

A Prefeitura de Barra Mansa recebe com pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito Roosevelt Brasil aos 62 anos, no fim desta tarde de sábado, 12 de junho.

Roosevelt atuou como prefeito por 8 anos, de 2001 a 2008. Formado em engenharia civil, atualmente era conselheiro da Agenersa (Agencia Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro).

O ex gestor municipal foi levado ao hospital Santa Casa de Misericórdia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele deixa a esposa Tânia Brasil, filhos e netos.

O Prefeito Rodrigo Drable e todos os servidores do município lamentam a perda e prestam suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Neto lamenta morte de Roosevelt

O prefeito de Volta Redonda declarou em nota que lamenta a morte de Roosevelt: “O Sul Fluminense, e principalmente Barra Mansa, perdem uma pessoa muito especial. Mas mais importante é o legado que o ex-prefeito Roosevelt deixa. Sem dúvidas, a população vai sentir muito sua falta. Meus pêsames aos familiares e amigos mais próximos.”