Morre o ex-vereador Cleber do Areal

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 17:24 horas

Barra do Piraí- Morreu na noite de quarta-feira, dia 10, aos 55 anos, o ex-vereador de Barra do Piraí, Cleber Bezerra da Silva, conhecido como Cleber do Areal. Após sofre um infarto, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas não resistiu e morreu na unidade.

Cleber do Areal cumpriu três mandatos de vereador em Barra do Piraí, tendo concorrido novamente nas eleições de 2020, porém com votos insuficientes para assumir uma nova cadeira na Casa.

Amigos e eleitores do ex-vereador lamentaram a morte de Cleber.

O corpo de Cleber foi velado na Câmara Municipal e o sepultamento ocorreu ao meio-dia, no Cemitério Santa Rosa.