Morre o ex-vereador de Barra Mansa, Zé Abel

Barra Mansa – Morreu no início da tarde desta quarta-feira (10), o ex-vereador José Abel Mariano. Zé Abel, como era conhecido, estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa desde o início de março quando sofreu uma queda em uma calçada e bateu a cabeça no asfalto da rua, no bairro Boa Vista. Segundo André Abel, filho do ex-vereador, seu pai permaneceu internado por 35 dias na unidade hospitalar. A situação teria se agravado por conta de uma infecção. Ele não resistiu e faleceu.

Zé Abel tinha 76 anos e foi eleito por cinco vezes vereador no município. Era casado com a também ex-vereadora Neusa Mariano há 50 anos. O casal possuía três filhos – André, Andréia e Wesley – e seis netos, dois de cada filho. O ex-vereador será velado e sepultado na manhã desta quinta-feira (11), no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Vida pública – Zé Abel foi eleito vereador por cinco mandatos, sendo um dos que mais ocuparam uma cadeira na Câmara. Ele também disputou uma eleição para deputado estadual, obtendo mais de 12 mil votos. A vida política de Zé Abel também é marcada por ter sido candidato a vice-prefeito na chapa encabeça por Ismael de Souza. O ex-vereador, que era a maior e mais importante liderança da região Leste de Barra Mansa, tinha fortes ligações com o ex-governador Anthony Garotinho, de quem era amigo pessoal.

Figuras públicas de Barra Mansa se pronunciaram sobre a morte de Zé Abel em suas redes sociais.

“Acabo de ser informado do falecimento do ex-vereador José Abel. Um homem trabalhador, que escreveu a história da Região Leste de Barra Mansa. Uma vida dedica à comunidade. Meus sentimentos a família, sua esposa Neusa, filhos e netos. Barra Mansa está de luto”, disse o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

O vereador Luiz Furlani também demostrou sua tristeza em suas redes sociais.

“Fui informado agora do falecimento do ex-vereador Zé Abel. Um homem íntegro, honesto, trabalhador. Barra Mansa perde hoje sua maior liderança política da Região Leste. Meus sinceros sentimentos a família, sua esposa Neusa e seus filhos André, Andréia e Wesley e netos. Barra Mansa está de luto”, declarou Luiz Furlani.

A prefeitura da cidade em que Zé foi vereador também lamentou a morte e divulgou uma nota.

Nota de pesar

A Prefeitura de Barra Mansa lamenta o falecimento do ex-vereador José Abel Mariano, mais conhecido como Zé Abel, nesta quarta-feira, dia 10.

Zé Abel foi o fundador do Núcleo de Educação Infantil Eny do Nascimento Mariano, localizado no bairro Boa Vista, e, em respeito à sua memória, a unidade de ensino decretou luto oficial nesta quinta-feira (11).

O prefeito Rodrigo Drable e os servidores do município prestam suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Zé Abel.