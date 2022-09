Morre o jornalista João Pançardes

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 19:00 horas

Barra Mansa – O jornalista e empresário João Pançardes, de 77 anos, dono do jornal “A Voz da Cidade”, morreu neste domingo, dia 11. Ele deixa dois filhos, cinco netos e dois bisnetos. João Pançardes estava internado desde o dia 6 de agosto, no Hospital Santa Maria, e faleceu na tarde desde domingo, 11 , devido a problemas respiratórios.

O velório será a partir das 21 horas no Clube Municipal de Barra Mansa, e o enterro será as 14 horas no Cemitério Municipal.

Ele fundou em 3 de outubro de 1970 o A VOZ DA CIDADE.

-Hoje nós lamentamos profundamente a perda dessa figura que deixará muitas saudades, mas garantimos que a engrenagem sempre mantida e ensinada por Sr. João por tantos anos, será perpetuada por cada um de nós – informou o jornal do qual ele era dono.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, publicou uma nota em uma rede social, lamentando a morte do empresário:

– Acabo de receber a triste notícia do falecimento do querido amigo João Pançardes. Jornalista e empresário, fundou vários jornais e revistas, dentre eles o jornal A Voz da Cidade, um dos jornais com maior circulação no Estado do Rio. Uma das figuras históricas da cidade, deixa entristecidos seus amigos, sua família, mas a todos deixa a certeza de ter tido uma vida bem vivida! Suas histórias ficarão na memória de todos que tiveram o privilégio do seu convívio. Que seja recebido em festa no céu – disse o prefeito.

O governador do Estado do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Cláudio Castro, lamentou, em nota, a morte do jornalista João Pancardes.

“Lamento a morte de João Pancardes, fundador de A Voz da Cidade, de Barra Mansa, um dos primeiros diários do nosso estado. A imprensa nacional perde um de seus principais representantes. Em 2020, João entrou para a história, tendo seu nome consagrado entre os 50 mais influentes comunicadores do mundo, ao levar seu jornal à marca de mais de 15 mil edições publicadas ao longo de 50 anos. Meus sentimentos à família e amigos”.

“Devo toda minha carreira, o êxito no jornalismo e os prêmios que conquistei ao longo dos últimos 30 anos na profissão, ao João Pançardes. Ele foi o primeiro a me dar chance e a enxergar em mim o dom da reportagem. Muito triste com sua partida, mas feliz de ter integrado a família Voz da Cidade”, disse Francisco Edson Alves, jornalista.

A trajetória

João Batista começou sua história com a imprensa entregando jornais aos 12 anos. Ele passou pelo jornal A Voz do Povo, Folha Barra-mansense e O Sul Fluminense.

Sr. João trabalhou também como tipógrafo no A Voz do Povo entre 1958 a 1967. Foi quando seu irmão, Geraldo Pançardes, comprou a oficina desse jornal, e a partir daí se iniciou uma parceria com a criação da Folha Barra-mansense. Juntos eles ampliaram o jornal, reestruturaram setores e posteriormente o jornal mudou de nome: O Sul Fluminense.

Em 1967, a parceria entre os irmãos foi desfeita e três anos depois, em 1970, nascia o A VOZ DA CIDADE. Com notícias do dia a dia do Vale do Paraíba, circulou em caráter bimensal, mensal e quinzenal, semanal, até que se tornou diário. João Pançardes sempre esteve presente em todas as fases e sua história se enlaça com a do jornal.

O periódico do A VOZ DA CIDADE começou no sistema artesanal de letra a letra, passando pela linotipo, depois offset, usando informática na composição com trabalhos de editoração eletrônica e fotolito digital. Em seguida o processo avançou até os dias de hoje, com o que há de mais tecnológico no universo gráfico, usando Computer to Plate CTP) e a impressão em Off-set Rotativa em nosso parque gráfico próprio.

Foi só em 2016, com 46 anos de história, que João Batista iniciou a transição da direção do jornal para seu filho, Luciano Pançardes.