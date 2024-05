Morre o narrador esportivo Silvio Luiz

Possuia um jeito irreverente e carismático de narrar e criou diversos bordões que se tornaram populares do público como: “Olho no lance, éééé”, “Foi, foi, foi, foi ele o craque da camisa número” e “Pelas barbas do profeta” e marcou época nas transmissões esportivas.

Profissional com ampla experiência ele cobriu diversos eventos esportivos e trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil como Rede Record, Rede TV, TV Bandeirantes, SBT e outras.