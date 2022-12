Morre o Papa Emérito Bento XVI - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 08:48 horas

Ele foi o primeiro pontífice a renunciar em quase 600 anos, em 2013. A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando nos últimos anos

Vaticano – O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado (31), aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O velório está marcado para começar na segunda-feira (2) na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira (5) na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco, segundo o Vaticano.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, disse em comunicado o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Desde quarta-feira passada (28), quando o Papa Francisco afirmou que seu predecessor estava muito doente, fiéis do mundo inteiro se uniram em oração pela saúde do Papa emérito. Bento XVI, ou Joseph Ratzinger – seu nome de batismo, vivia no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, desde sua renúncia ao ministério petrino, em 2013.

Embora o gesto mais marcante de seu pontificado tenha sido a própria renúncia, os quase oito anos no comando da Igreja Católica de Joseph Ratzinger também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais, e escândalos de disputas políticas e vazamentos de documentos do Vaticano – os chamados Vatileaks.

Renúncia

Papa Bento XVI surpreendeu o mundo quando anunciou sua renúncia, em latim, durante uma reunião rotineira com os cardeais presentes em Roma. Muitos papas da era moderna chegaram a cogitar a renúncia por motivos de saúde, entre eles Paulo VI e João Paulo II, mas nenhum deles havia concretizado essa decisão.

Na ocasião, aos 85 anos, Bento XVI disse que o motivo para deixar o cargo era a falta de forças na mente e no corpo.