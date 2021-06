Morre o pneumologista Jaime Veras

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 11:09 horas

Volta Redonda- Faleceu na madrugada desta sexta-feira o médico pneumologista Jaime Veras, aos 77 anos.

Muito conceituado e conhecido em sua especialidade na região, o médico estava lutando contra a leucemia havia 3 anos, e desde a terça-feira, dia 8, ele estava internado no hospital Unimed.

Natural de Camorim, no Ceará, o pneumologista chegou em Volta Redonda no final da década de 60 para trabalhar no antigo hospital da CSN onde se dedicou a medicina por mais de 40 anos, tendo atuado como professor no Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa).

Até o momento não foi informado a causa da morte e nem o local e horário do sepultamento.

O médico Jaime Veras deixa viúva e um casal de filhos.