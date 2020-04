Morre paciente com suspeita de coronavírus em Resende

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 10:54 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta terça-feira, 31, uma paciente, de 59 anos que estava internada no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sergio Gregori, foi a óbito por síndrome respiratória aguda grave.

Entre as possíveis causas está a contaminação por Coronavírus. O resultado do teste está sendo aguardado para definição. Informa ainda que todas as pessoas que tiveram contato com a paciente estão em monitoramento.

A Prefeitura, através da SMS, pede à população de Resende, que reforce seus esforços de isolamento social.

O comunicado foi publicado nas redes sociais da prefeitura.