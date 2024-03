Morre Rosângela Alves aos 62 anos, em Volta Redonda

Barra Mansa – Faleceu nesta terça-feira (12), Rosângela da Silva Alves, de 62 anos, a Tia Rô. Nascida e criada no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa, ela era irmã do policial militar Franklin Alves.

Rosângela faleceu no Hospital do Retiro devido a complicações causadas por uma pneumonia dupla, que ocorre quando a infecção atinge os dois pulmões da pessoa. O velório será realizado na Igreja Maranata, no bairro Nove de Abril e o sepultamento no cemitério do Retiro, em Volta Redonda, nesta quarta-feira (13), às 9h.

Rosângela era viúva e deixa um filho, que é Guarda Municipal em Volta Redonda.