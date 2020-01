Morre Sargento da PM queimado após incêndio em jet sky, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 08:24 horas

PM teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 70% do corpo

Sul Fluminense – Após sofrer queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 70% do corpo, enquanto fazia manutenção em um jet ski no dia 15 deste mês, em uma praia no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, o sargento do 28º Batalhão da Polícia Militar, Renato Marins, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta terça-feira (28).

Desde o acidente, Marins estava internado num hospital especializado no tratamento de queimados, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A morte foi confirmada por colegas de corporação. Marins estava de folga no dia do acidente. Durante manutenção do veículo aquático, houve derramamento de combustível, seguido de incêndio, atingindo o policial.

Inicialmente, Marins foi socorrido para o Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis, e, após dois dias, foi transferido para a unidade da Baixada Fluminense.

Segundo parentes, o corpo continua na Baixada Fluminense e não há previsão para o enterro.