Morre técnico Valdir Espinosa aos 72 anos no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 12:18 horas

Rio de Janeiro – Morreu nesta quinta-feira (27), o técnico Valdir Espinosa, aos 72 anos. O treinador campeão da Libertadores e do Mundo pelo Grêmio, em 1983, estava internado para realizar uma cirurgia na região do abdômen e não conseguiu se recuperar. Ele era coordenador técnico do Botafogo, até se licenciar por problemas de saúde.

O técnico foi lateral direito do Grêmio entre 1970 e 1973, passou pelo CSA, Esportivo, de Bento Gonçalves e Vitória. Ao sair do clube baiano, em 1979, assumiu como técnico do Esportivo. Também passou pelo Ceará e Londrina.

Em 1983 conquistou as Copas Libertadores da America e Intercontinental, e em 1984, treinou o Al-Hilal, na Arábia Saudita.