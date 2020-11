Morre vítima de acidente na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 13:52 horas

Rapaz, de 29 anos, foi atendido no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos

Volta Redonda – Morreu nesta sexta-feira, dia 13, o rapaz que se envolveu no acidente registrado durante a madrugada de hoje na Via Dutra, em Piraí. Caio Pagani, de 29 anos, estava internado no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A informação foi confirmada por familiares e amigos de Caio, nesta tarde.

Acidente

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz, que era habilitado, transitava pelo km 252 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, num Spacefox, por volta das 5h, e acessou a rodovia pelo sentido contrário, na contramão. Nesse momento, seguindo no contrafluxo, colidiu contra uma carreta.

Houve registro de congestionamento nos dois sentidos da pista, até a retirada dos detritos da mureta central na faixa da esquerda, e também pela curiosidade dos motoristas que passavam pelo local, segundo a PRF.