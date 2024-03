Morte de Marielle Franco completa seis anos

Estado do Rio – A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes completou seis anos nesta quinta-feira (14).

Até o momento, não há respostas sobre o mandante e a motivação do crime; quatro suspeitos estão presos.

Em um ato de protesto e homenagem, familiares, amigos e eleitores de Marielle compareceram em frente à Câmara dos Vereadores, na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil fluminense; em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal (PF) abriu sua própria frente de investigação.

Relembre o caso

Marielle e seu motorista foram assassinados na noite de 14 de março de 2018, quando o carro em que estavam foi fuzilado no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. Dois acusados dos homicídios, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, foram presos em março de 2019, um ano após o crime. Lessa é suspeito de ter efetuado os disparos, enquanto Queiroz é suspeito de conduzir o carro usado no assassinato.

