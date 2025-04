Morte Papa Francisco: Cláudio Castro emite nota de pesar

Estado do Rio – O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou na manha desta segunda-feira (21) uma nota de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Castro destacou a humildade do religioso e a coragem de Francisco que dedicou a vida propagando sentimentos de paz e fraternidade.

Confira a nota de pesar do Estado do Rio de Janeiro

O mundo está, hoje, com o coração apertado pela partida do Papa Francisco. O vazio deixado por ele parece insubstituível. Cresci na fé e é como um filho que sinto a perda deste líder religioso tão humilde, querido e corajoso, que dedicou sua vida a levar um sentimento de paz e fraternidade a todos. Francisco iluminou nossas vidas com esperança, amor e misericórdia, aproximando a Igreja de todos os povos.

Seu exemplo de amor ao próximo e de coragem para enfrentar os desafios nos inspira a seguir com esperança e fé. Inesquecível foi sua visita ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Seu exemplo nos inspira a construir um mundo mais fraterno e solidário. Sua memória e seu legado de amor permanecerão eternos em nossos corações. Gratidão pela sua missão, amado Francisco!