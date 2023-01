Mortes na região podem ter relação com o tráfico de drogas, diz polícia - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 07:51 horas

Dos sete casos no fim de semana, três ocorreram durante troca de tiros com a PM em Angra dos Reis

Sul Fluminense – A Polícia Civil atribui ao tráfico de drogas e às disputas entre facções criminosas as sete mortes que ocorreram entre os dias 21 e 22, em Angra dos Reis, Paraty, Resende e Itatiaia. As investigações preliminares mostram que as vítimas teriam ligação com o crime organizado. Em pelo menos dois casos, os homens já tinham anotações criminais, sendo que um deles tinha deixado a prisão há uma semana antes de ser executado.

As primeiras mortes foram registradas no bairro Parque Imperial, em Paraty, no último sábado (21). As vítimas foram André Barbosa do Nascimento e Ricardo Zózimo Correa. O último havia deixado a prisão há cerca de uma semana, segundo a polícia. Os corpos dos dois homens foram encontrados na Rua Tenente Sousa. O delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo disse ao DIÁRIO DO VALE que já busca por imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar no trabalho investigativo. Diversos ofícios já foram expedidos, segundo ele.

Outro caso que é investigado pela polícia é um homicídio no bairro Novo Surubi, em Resende, que vitimou Gabriel Lecoteno. O crime aconteceu no domingo (22).

Segundo os policiais, Gabriel subiu à parte alta do bairro, área de atuação de uma facção criminosa. Ele teria sido alvejado por esses criminosos. A vítima era moradora da parte baixa do Novo Surubi, que é dominada por outra facção. A vítima tinha passagem pela polícia por consumo de drogas em 2014, o que alimenta a suspeita do assassinato ter envolvimento com o tráfico.

Guerra entre facções deixa um morto e outro ferido

A disputa entre facções também deixou um morto e outro ferido em Itatiaia, no último sábado (21). Segundo a polícia, uma dupla de moto atirou contra os dois homens, no bairro Vila Florida. A vítima fatal morreu no local, enquanto o outro ficou ferido. Ele foi socorrido por moradores para um hospital de Queluz, no estado de São Paulo e que faz divisa com o Rio de Janeiro. Posteriormente, o rapaz foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Trio morre em troca de tiros em Angra dos Reis

Três homens morreram após trocarem tiros com policiais militares entre sábado (21) e domingo (22), nos Morro da Caixa D’Água e do Santo Antônio, em Angra dos Reis. De acordo com o 33º BPM (Batalhão da Polícia Militar), todos chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo os PMs, os confrontos tiveram início durante patrulhamentos. Os agentes teriam sido atacados e revidaram os disparos. Em ambos os casos, houve uma intensa troca de tiros.

No Morro da Caixa D’Água, após o cessar fogo, 191 pinos de cocaína, 55 pedras de crack, 70 tiras de maconha, uma pistola calibre 9 mm com carregador e seis munições foram apreendidas. Já no Santo Antônio, os policiais encontraram os dois suspeitos baleados e apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, dois rádios transmissores e uma quantidade ainda não especificada de drogas. Os materiais foram encaminhados para a 166ª DP, onde as ocorrências foram registradas.