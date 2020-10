Mortos em confronto com PM serão enterrados hoje

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 07:51 horas

Volta Redonda – Os dois homens mortos num confronto a tiros com policiais militares do 28º Batalhão, na manhã da segunda-feira (19), no Jardim Belmonte, em Volta Redonda, já identificados, serão sepultados na manhã desta terça-feira (20) nos cemitérios Portal da Saudade e Retiro, respectivamente. Trata-se de um jovem, de 18 anos e um homem, de 40.

De acordo com a Polícia Militar, na troca de tiros, outros dois jovens, de 18 e 21 anos, e um adolescente de 17, ficaram feridos. O trio foi socorrido para o Hospital São João Batista (HSJB).

Segundo a PM, na ocasião, após o confronto, três pistolas, um carregador de pistola, 680 pinos de cocaína, 316 trouxinhas de maconha, R$ 170,00 em espécie e duas granadas, foram apreendidos.