Segurança Presente pode chegar a BM com apoio de Pazuello

O deputado federal General Pazuello recebeu em seu gabinete o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Major Abreu.

***

Na pauta do encontro, que aconteceu na quarta-feira (16), a destinação de emenda parlamentar voltada à implantação da Operação Segurança Presente no município.

***

A iniciativa, articulada com o prefeito Luiz Furlani, prevê a definição de locais para instalação da base operacional.

***

Escapamento

Na noite de quarta-feira (16), o prefeito de Resende, Tande Vieira, participou da destruição de cerca de 100 escapamentos adulterados apreendidos pela Guarda Municipal ao longo do ano. A ação aconteceu na Exapicor e contou com a presença do vice-prefeito Davi do Esporte e do secretário de Segurança Pública, José Vicente. Segundo o prefeito, a medida integra o combate ao barulho excessivo na cidade. Tá certo!

Calendário oficial

A Prefeitura de Angra dos Reis abriu inscrições para o Chamamento Público que selecionará os eventos para o Calendário Oficial de Eventos de 2025. Os projetos podem ser nas áreas turística, cultural, esportiva, religiosa e comunitária, e devem ser enviados até o dia 5 de maio. A seleção será feita por uma comissão e os eventos escolhidos visam impulsionar o turismo e o desenvolvimento local. O resultado final será publicado no Boletim Oficial em 16 de maio. Para mais informações, o edital está disponível no site da prefeitura.

Diesel

A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,12 por litro no preço do diesel A a partir desta sexta-feira (18), passando para R$ 3,43 por litro nas refinarias. No entanto, o valor final depende de tributos estaduais e do lucro das distribuidoras. A empresa também afirmou que, com a mistura de 14% de biodiesel, o preço do diesel B, que chega ao consumidor, terá uma queda de R$ 0,10 por litro. Desde dezembro de 2022, o preço do diesel para as distribuidoras caiu R$ 1,06 por litro, representando uma redução de 23,6%. A última diminuição ocorreu em 31 de março.

Enfermagem

A Alerj aprovou em primeira discussão nesta quarta-feira (16) o Projeto de Lei 4629/2025, que cria diretrizes para inserir profissionais recém-formados de enfermagem no mercado de trabalho. A proposta é da deputada Lilian Behring (PCdoB) e inclui ações de capacitação, emprego e valorização da categoria. O projeto também incentiva empreendedorismo, cooperativismo e parcerias com o terceiro setor. Ele ainda precisa passar por segunda votação para ser sancionado. A deputada, que é enfermeira, celebrou a conquista como um marco de seu mandato.

Mais um caso

A deputada federal Duda Salabert afirmou nesta quinta-feira (17) que seu visto para os EUA foi emitido com o gênero masculino, apesar de todos os seus documentos brasileiros estarem no feminino. O consulado americano justificou a decisão com base no fato público de que ela é uma mulher trans. Caso semelhante ocorreu com a deputada Erika Hilton, que também teve sua identidade de gênero negada. As parlamentares apontam transfobia e cobram uma resposta diplomática do Itamaraty. A embaixada dos EUA alegou seguir a Ordem Executiva 14168, que proíbe o reconhecimento de identidade de gênero em documentos federais.

Censo

Pessoas pretas e pardas no Brasil vivem com menos infraestrutura urbana do que pessoas brancas, segundo dados do Censo 2022 do IBGE divulgados nesta quinta-feira (17). Ruas sem calçadas, pavimentação, bueiros ou pontos de ônibus são mais comuns nesses territórios. A desigualdade também aparece na acessibilidade e na mobilidade urbana. Os brancos lideram o acesso a equipamentos urbanos em quase todos os indicadores. De acordo com o levantamento, essa disparidade está ligada a fatores socioeconômicos e à concentração de pretos e pardos em comunidades e favelas.

Inflação

O Ipea divulgou nesta quarta-feira (16) que a inflação desacelerou em março para todas as faixas de renda em relação a fevereiro. Para a renda muito baixa, caiu de 1,59% para 0,56%, e para a renda alta, de 0,9% para 0,6%. A queda nas tarifas de energia e transporte urbano ajudou a aliviar a pressão sobre os mais pobres. Já para os mais ricos, a desaceleração foi influenciada pelo fim dos reajustes escolares. No acumulado de 12 meses, a inflação foi maior nas classes altas (5,61%) do que nas muito baixas (5,24%).