Mostra Cine Tech inspira debate sobre o futuro de Volta Redonda

Volta Redonda – O fechamento da Mostra Cine Tech VR terá um fechamento especial com um debate sobre o futuro da cidade, inspirado por conteúdos de audiovisual que retratam o passado e a realidade presente na Cidade do Aço nesta quarta-feira (9). O evento, realizado no Clube Foto Filatélico, mantenedor do Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, reunirá especialistas, lideranças políticas e ativistas para discutir como Volta Redonda pode retomar seu pioneirismo industrial sem abrir mão da sustentabilidade e da qualidade de vida.

Com exibição programada para 18h, entre os conteúdos a serem exibidos, o documentá rio “Mestre das Grandes Obras” é um curta que mostra um legado, mergulha no acervo fami liar de Nelson Gonçalves, mostrando suas ações visionárias à frente da prefeitura, quando implantou projetos urbanísticos e culturais inovadores. O filme serve de ponto de partida para um debate e uma luta: como conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e justiça social em uma cidade que foi símbolo da industrialização brasileira, mas hoje enfrenta desafios como poluição e estagnação?

Outros documentos relevantes também serão exibidos, compondo o antes, durante e depois do processo de industrialização, tais como o material publicitário do Governo Getúlio Vargas, apontando a área onde seria construída a CSN e o atual momento de geração de poluentes.

“Não podemos submeter nossos sonhos de progresso a uma realidade de uma cidade poluída que perdeu o bonde da história por não trazer inovação para o cotidiano dos moradores”, afirma Kikah Monteiro, presidente-fundadora do Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro. “É hora de recolocar Volta Redonda no mapa do Brasil não apenas pelo aço, mas por uma nova economia criativa, verde e inclusiva. Para isso, também precisamos valorizar os personagens anônimos, o metalúrgico, o trabalhador que veio pra cá construir a cidade”, afirmou.

A mesa de debates será formada por personalidades que atuam como verdadeiras antenas dos diversos setores da sociedade, trouxe perspectivas complementares sobre os desafios atuais. Daniel Silva, advogado com atuação marcante na defesa de direitos urbanos e membro da Comissão da Verdade, abre a discussão destacando como a legislação pode ser instrumento de transformação social, citando casos de cidades que reinventaram sua matriz eco nômica com justiça ambiental.

Chefe da Representação do Ministério da Cultura no Estado do Rio de Janeiro, Edu Nascimento, traz para a mesa a visão das políticas públicas federais, mostrando como Volta Redonda pode se inserir em programas de requalificação de cidades industriais A professora e ativista dos direitos dos profissionais da educação Dodora, que há décadas trabalha com educação popular, aponta para a temática de como as escolas podem ser cen tros de formação para uma nova economia criativa e sustentável.

A ilustre volta-redondense Rosalice Fernandes, ativista ambiental com vasto histórico de luta e participação ativa na organização dos movimentos sociais brasileiros, traz um contraponto necessário, reflete sobre os custos sociais do desenvolvimento a qualquer preço. Com histó rias marcantes sobre as comunidades afetadas pela poluição industrial ela também traz à tona memórias que não podem ser apagadas no processo de reinvenção da cidade. Nelsinho Gonçalves, herdeiro político de Nelson Gonçalves, fará a ponte entre o passado e o presente, mostrando como o legado trabalhista pode ser atualizado para os novos tempos. Ele acredita que a próxima fase de desenvolvimento da cidade deve ter como base a economia verde e a justiça social.

O debate será mediado pelos historiadores Guto Mello e Ana Serafim, o que nos garantirá o foco na construção de soluções, evitando polarizações. Juntos, os participantes pretendem tecer uma visão multifacetada do futuro possível para Volta Redonda, onde o desenvolvi mento econômico dialogue com sustentabilidade, memória e inclusão social. Ângela do Bem, Diretora de Fotografia do Museu, sintetizou o espírito do encontro.

“Estamos plantando hoje as sementes para que Volta Redonda volte a ser referência, não pelo aço do passado, mas pelas ideias do futuro”, disse.

O evento, que começou focado em cinema, tecnologia e inovação e usou de seleção pública para compor a programação, vem se transformando num marco do pensamento urbano contemporâneo, demonstrando como a cultura pode ser catalisadora de transformações sociais profundas. Para a presidente do Museu do Trabalhismo Brasileiro, Kikah Monteiro, este momento é histórico.

“Volta Redonda vive um divisor de águas: enquanto a CSN e o setor metalúrgico ainda são pilares econômicos, a cidade precisa se reinventar para atrair investimentos em tecnolo gia, cultura e economia verde. O debate no Museu da Memória do Trabalhismo não é apenas sobre o passado, mas sobre qual futuro a cidade quer construir”, afirma.

Assessoria de imprensa

Nides Freitas

24999389675