Moto é apreendida por policiais no bairro Itapuca, em Resende

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 09:15 horas

Resende – Uma moto Honda CB 250F Twister preta, sem placa de identificação, foi apreendida nesta segunda-feira (1º) por policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no Itapuca. A patrulha da PM passava pelo bairro quando visualizou um homem conduzindo a moto sem capacete. Ele desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Ao sofrer uma queda, o suspeito abandonou a moto e correu para uma área de mata. Os PMs fizeram uma busca para localizar o homem, sem sucesso. Mediante consulta da numeração do chassi, a Polícia descobriu divergências de características do veículo. A motocicleta foi conduzida para a 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.