Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 12:16 horas

Barra Mansa – Um homem de 31 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira, dia 11, na Rua José Gonçalves Rebola, mais conhecida como Rua da Mina, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa. Ele trabalhava como motoboy e foi atingido por vários tiros. Peritos da Polícia Civil recolheram três cápsulas de pistola calibre .40 e um projetil do mesmo calibre. Com o homicídio, sobe para cinco o número de vítimas assassinadas no município de domingo até segunda.

Na tarde de domingo, um homem, de 45 anos, foi morto com vários tiros na Rua Rui Barbosa, no Loteamento Nova Esperança. A polícia foi chamada pela mulher da vítima. Na porta da casa, policiais militares encontraram cápsulas, mas ninguém foi preso . Na madrugada de domingo (10) três jovens foram mortos: um no bairro Boa Vista e dois na Barbará, na entrada do bairro São Judas Tadeu. As duas vítimas – uma de 16 e outra de 19 anos – foram encontradas dentro de um carro com vários tiros, inclusive no rosto, na Barbará. Já o crime cometido no Boa Vista ocorreu dentro de um bar, onde um jovem, de 22 anos, foi baleado por um homem encapuzado.