Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 07:32 horas

Volta Redonda – Um motoboy morreu na noite dessa terça-feira (22), após se envolver em um acidente com um carro, no km 286, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.